Nokia представила новий смартфон N95 (фото)

Компанія Nokia представила новий смартфон N95 в рамках спеціалізованогог заходу в Нью-Йорку. Новинка від фінського гіганта телефонобудування буде обладнана 5-мегапіксельною цифровою камерою і підтримує стандарт мобільного зв`язку HSDPA, завдяки чому N95 здатний працювати по бездротовому з`єднанню з швидкістю до 3,6 мегабіт в секунду, повідомляється на сайті Mobiletracker.

Крім доступу до мобільних сервісів нового покоління і можливості робити високоякісні фотознімки (оптика вбудованого цифровика зроблена фахівцями Carl Zeiss), майбутні власники N95 зможуть слухати музику (завдяки вбудованому MP3-плеєру), обмінюватися файлами і не тільки за допомогою Bluetooth, а також працювати з документами і електронною поштою.

Виконаний у форм-факторі двостороннього слайдера (відкрив N95 в одну сторону - вийшов плеєр, в іншу - телефон) мобільник підтримує карти пам`яті MicroSD. Вартість N95 становитиме близько 550 євро (700 доларів).

Лєнта.ру