У Facebook обзавівся "розумним помічником" для пошуків картинок

Про це повідомляє nplus1 з посиланням на TechCrunch.

Завдяки пошуку картинок з текстового опису користувачі можуть знаходити потрібні зображення серед великих масивів картинок. Такими можливостями, наприклад, мають деякі інтернет-пошуковики, у тому числі Google і Яндекс, також інтелектуальний пошук картинок є у сервісу Pinterest. Оскільки користувачі соціальних мереж часто завантажують велику кількість фотографій, пошук яких за допомогою текстового опису може бути зручним інструментом.

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Технологія пошуку картинок «за змістом» у Facebook отримала назву Lumos. Раніше функція пошуку зображень за текстовим описом була експериментальною і позиціонувалася як допоміжний інструмент для сліпих і слабозорих, однак тепер Lumos став доступний і іншим користувачам соцмережі. На даний момент сервіс працює тільки англійською мовою і доступний користувачам в США, про запуск в інших країнах нічого не повідомляється.

Сервіс Lumos створений на основі платформи машинного навчання FBLearner Flow і для навчання нейромережі були використані «десятки мільйонів» фотографій, відзначають представники TechCrunch. Пошук по картинках працює як в мобільному додатку, так і в браузерній версії соцмережі, причому Lumos стежить за тим, щоб у видачі не було майже однакових фотографій. У майбутньому розробники планують додати аналогічну функцію пошуку по відеозаписах.