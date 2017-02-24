Google запустив 3D-тур по Верховній раді (фото)

Про це йдеться в офіційному блозі компанії.

Наголошується, що вперше в Україні державна інституція такого рівня запрошує на віртуальну екскурсію головними залами і кулуарами, і відтепер кожен охочий може відвідати Верховну Раду, не відходячи від свого комп'ютера або мобільного пристрою.

Гості зможуть прогулятися головною залою Верховної Ради, де проходять засідання українських народних обранців. Користувачі навіть зможуть обрати точку огляду - подивитись на зал з трибуни, роздивитися місце роботи депутата. Крім того, можна зазирнути до кулуарів і побачити, де спілкуються депутати в перервах між засіданнями.

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Під час віртуальної екскурсії користувачі матимуть унікальну можливість побачити “Прапор Незалежності” - великий (8х4 метри) прапор, який депутати першого скликання внесли до зали 24 серпня 1991 року. Цей прапор було вивішено на короткий час в кулуарах на День Прапора минулого року.

Окрім прапора в кулуарах можна буде роздивитись експозицію “артефактів Незалежності” - різноманітні експонати, які пов'язані з боротьбою України за незалежність: прапори, чернетку Акту проголошення незалежності, Перший універсал та багато іншого.