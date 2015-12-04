Google дасть можливість віртуально прогулятися древньою Ольвією

Google оголосив про запуск кампанії "Цифрове перетворення Миколаївської області", що реалізується Google Україна у співпраці з Миколаївською міською радою, Миколаївською обласною державною адміністрацією, Миколаївською обласною радою.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі компанії.

Читайте такожGoogle і Міносвіти відкрили портал для українських винахідників

"Метою даної кампанії є підвищення інвестиційної та туристичної привабливості цілого регіону за допомогою сучасних інтернет-інструментів", - йдеться в повідомленні.

У рамках кампанії вже створено унікальний ресурс “Ольвія. Музей під відкритим небом" olbio.com.ua, який запрошує користувачів у захоплюючу подорож в одну з найважливіших грецьких колоній в Нижньому Побужжі, засновану вихідцями з Мілету в VI столітті до н. е. За допомогою цього ресурсу кожен отримує можливість віртуально прогулятися по стародавнім руїнам та археологічним пам'яткам завдяки 360-градусним панорамам. Ц подорож супроводжується зображеннями, відео, музикою та цікавими фактами, які дозволяють зануритися в атмосферу міста, дізнатися більше про культуру та історію поселенців і навіть зустріти світанок.

"Щоб почати подорож по музею під відкритим небом, потрібно вибрати відповідне місце на карті і клацнути на значок. Ви зможете відвідати музей-лапідарій, музей кераміки і навіть спуститися в склеп. Кожну локацію можна досліджувати не тільки самостійно, але і прослухати аудіоекскурсію; дізнатися, що тут було раніше, і яку роль відігравало це місце в житті давньої Ольвії", - заявляють у компанії.

Читайте такожGoogle Translate тепер знає галактичну мову

Також заплановано низку освітніх семінарів для держслужбовців про ролі цифрових технологій у державному управлінні і місцевому самоврядуванні, для представників бізнесу - як ефективніше використовувати сучасні цифрові технології та сервіси Google.