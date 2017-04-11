Boeing планує оснащувати свої літаки деталями, надрукованими на 3D-принтері

Американський авіабудівний концерн Boeing планує встановлювати на серійні пасажирські літаки B787 Dreamliner структурні елементи із титану, які будуть надруковані на 3D-принтері, повідомляє Reuters.

Однак, це стане можливим лише після схвалення Федеральним управлінням цивільної авіації США.

Читайте такожЛоукостер Ryanair запустить рейси зі Львова до Берліна раніше на місяць

В американській компанії порахували, використання надрукованих деталей дозволить знизити вартість кожного лайнера на два-три мільйони доларів.

Зазначається, що такі запчастини Boeing розробив спільно з норвезькою компанією Norsk Titanium.

Як повідомляв УНІАН раніше, Boeing успішно провів перші випробування парашутної системи свого першого пілотованого космічного корабля CST-100 Starliner. В даний час за замовленням NASA три американські приватні компанії займаються розробкою космічних кораблів, призначених для доставки людей на Міжнародну космічну станцію. Мова йде про Sierra Nevada, створює безпілотний апарат Dream Chaser, SpaceX, яка працює над Crew Dragon і Boeing.