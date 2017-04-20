"Чути" шкірою та друкувати силою думки: у Facebook представили нові технології майбутнього (відео)

15:56, 20 квітня 2017
Наука та IT
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У компанії заявили, що вони мають за мету створення беззвучної мовної системи, здатної друкувати 100 слів за хвилину.

Презентація технології друку за допомогою сили думки / newsroom.fb.com

У Facebook підрозділ компанії Building 8 представили технологію, за допомогою якої текст можна набирати силою думки, а також механізм розпізнавання звуків шкірою.  Відповідний проект представили на конференції, передає прес-служба Facebook.

Зокрема друкувати текст силою думки допоможе нейрокомп'ютерний інтерфейс. Спеціалісти працють над використанням системи оптичного сканування за принципом "мозок–комп'ютер": планується кожну секунду сканувати мозок, для вловлювання слів у свідомості людини і потім переводити їх у друкований текст.

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Зокрема, вже на конференції було представлено, як паралізована жінка друкую силою думки 8 слів за хвилину.

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«Ми працюємо над системою, яка дозволить людям друкувати мозком. Зокрема, у нас є мета створення беззвучної мовної системи, здатної друкувати 100 слів за хвилину прямо з вашого мозку - це в п'ять разів швидше, ніж ви можете друкувати на смартфоні сьогодні», - зазначається на сайті компанії. При цьому відзначається, що мова не йде про декодування випадкових думок.

Що ж стосується можливості розрізняти звуки шкірою, то технологія передбачає, що на руку люди чіпляється пристрій, який і дозволяє шкірі імітувати роботу вушної раковини. Навіть людина з порушенням слуху починає розрізняти окремі слова. Поки що їх лише 9, але планується поступово розширити "словниковий запас" девайсу до 100 слів.

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Теги: #Facebook#технології Facebook#набір тексту