Учені показали Крабоподібну туманність, зняту в усіх діапазонах (відео)

На сайті Youtube-каналі NASA опубліковано найбільш детальне зображення Крабоподібної туманності, пошарово зібране зі знімків, зроблених у різних діапазонах електромагнітного спектру.

Щоб зробити цю картинку, вчені поєднали знімки, зроблені радіотелескопом Very Large Array й космічною рентгенівською обсерваторією Chandra, зняли, відповідно, радіо - і рентгенівське випромінювання Крабоподібної туманності, передає Популярна механіка.

За знімки у видимому спектрі відповідала космічна обсерваторія "Хаббл", а за фотографії в інфрачервоному діапазоні — інфрачервоний космічний телескоп "Спітцер".

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Червоним показана речовина туманності, що випромінює радіохвилі, їх породжують зіткнення речовини туманності з потоками заряджених частинок, що вилітають з нейтронної зірки у центрі туманності. Жовтим показано дані інфрачервоного телескопа: це — теплове випромінювання. Його породжують частинки космічного пилу й газу, що поглинають ультрафіолетове випромінювання зірки та її випромінювання у видимій області спектру. Зелені знімки надіслав "Хаббл": на них — світло Крабоподібної туманності. Блакитним показані ділянки, що випромінюють в ультрафіолеті, а фіолетовим — рентгенівське випромінювання, породжене вільними електронами, розігнаними магнітним полем нейтронної зірки.

Крабоподібна туманність виникла унаслідок вибуху наднової. На Землі її спалах спостерігали у 1054 році; звіти про цей небесний феномен збереглися у звітах китайських астрономів та інших історичних документах. Під час колапсу величезної зірки її зовнішня оболонка розкидалася в навколишньому просторі і сформувала туманність; ядро зірки стислося і перетворилося на нейтронну зірку-пульсар, що кожні 33 секунди дає яскраві спалахи видимого світла і радіохвиль.

Як повідомляв УНІАН, астрономи з Європейської південної обсерваторії отримали нові, більш чіткі фотографії вкрай нестабільної і дуже великої зірки Ета Кіля, вибух якої у вигляді наднової може загрожувати життю на Землі.