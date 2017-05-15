Маск показав прототип швидкісного тунелю під Лос-Анджелесом (фото, відео)

Засновник Tesla і SpaceX Ілон Маск показав перше відео з реальним прототипом тунелю під Лос-Анджелесом, мережа яких повинна врятувати місто від заторів. Відео він виклав у своєму "Інстаграмі".

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Будівництвом мережі тунелів, по яких машини будуть пересуватися зі швидкістю до 200 км/год, закріплені на електричних "санях", займається нова компанія Маска – The Boring Company.

The race between Gary, our pet snail who lives in a pineapple, and Godot, our tunnel boring machine, begins soon! Публікація від Elon Musk (@elonmusk) Травень 12 2017 о 5:43 PDT

В іншому Instagram-пості Маск розкрив перший маршрут, по якому проляже тунель: "З Лос-Анджелеса в Кальвер-Сіті, Санта-Моніку, Вествуд і Шерман Оукс".

В майбутньому мережа охопить більшу частину мегаполісу. Маск обіцяє, що маршрут, який традиційно займає 30-45 хвилин, можна буде подолати за 5 хвилин в тунелі. Щоправда, поки невідомо, чи отримала компанія дозвіл на будівництво від мерії.