Новий процесор Apple поставив абсолютний рекорд продуктивності

Новий мобільний процесор Apple A10X Fusion поставив абсолютний рекорд продуктивності в тесті AnTuTu. Про це повідомляється на сайті розробників.

Чіп, встановлений на нову модель iPad Pro, має шість процесорних ядер і 12 ядер GPU. В AnTuTu він набрав понад 234 тисячі балів. Для порівняння, iPhone 7 набирає близько 180 тисяч балів, а Samsung Galaxy S8 — 200 тисяч. Також планшет поставив рекорд в тесті Geekbench з результатом близько дев'яти тисяч очок.

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AnTuTu оцінює такі параметри, як потужність процесора, швидкість оперативної пам'яті, графічної системи і швидкість роботи накопичувача. Програма є одним з найбільш популярних тестів продуктивності мобільних пристроїв.

Нові 10,5-дюймові iPad Pro були представлені на конференції WWDC 2017 в Сан-Хосе (Каліфорнія). Також він має 12-мегапіксельну камеру з оптичною стабілізацією.