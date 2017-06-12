Китай будує космічну станцію майбутнього

Китай планує зробити свою космічну станцію, яку побудують приблизно до 2022 року, і яка буде відкритою для науковців усього світу.

Як передає Сиьхуа, про це заявив науковий співробітник Китайського об'єднання космічних технологій на Глобальній конференції з дослідження космосу в Пекіні, пише Телеграф.

«Канцелярія програми пілотованих космічних польотів підписала з Управлінням ООН з питань космічного простору стратегічну рамкову угоду, згідно з якою науковці країн-членів ООН зможуть відвідувати космічну станцію Китаю», — повідомив він.

За цією угодою країни-члени ООН, і в особливості країни, що розвиваються, будуть мати можливість проводити науково-технічні експерименти.

Читайте такожNASA оприлюднило деталі космічної місії до Сонця

Перший ключовий модуль космічної станції Китаю буде запущений в 2019 році, в подальшому також плануються запуски двох експериментальних модулів, зазначив перший космонавт Китаю, заступник керівника Канцелярії програми пілотованих космічних польотів КНР Ян Лівей. За його словами, станція дозволить космонавтам залишатися в космосі до 6 місяців.

Космічна станція Китаю буде складатися з трьох частин: основного модуля і двох лабораторних, кожен з яких буде важити 20 тонн. Передбачається, що станція пропрацює на орбіті не менше десяти років.