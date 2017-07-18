В інтернеті з'явилося зображення нового смартфона Nokia 8

Опубліковано перше високоякісне зображення нового флагманського смартфона Nokia, повідомляє Venture Beat. Презентація гаджета намічена на 31 липня, а коштувати він буде близько $675.

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Nokia 8 буде оснащена подвійною 13-мегапіксельною камерою з оптикою ZEISS і сканером відбитків пальців. Новинці приписують 5,3-дюймовий екран з QHD-дозволом, чіп Qualcomm Snapdragon 835, 4 або 6 гігабайт оперативної пам'яті і флеш-накопичувач об'ємом 64 ГБ.

Пристрій вийде в різних кольорах: темно-синій, сталевий, золотисто-блакитний і золотисто-мідної. Також очікується модель з підтримкою двох SIM-карт.

Виробник смартфона - фінська компанія HMD Global Oy, розробляє пристрої під брендом Nokia. Сформована в травні 2016 року, оголосивши про викуп частини бізнесу Microsoft Mobile.

Раніше HMD Global представили Android-смартфони Nokia 3, Nokia 5 і Nokia 6. Також компанія нагадала про колишню славу Nokia, випустивши нові версії старих кнопкових телефонів.