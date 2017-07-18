Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво (відео)

18:56, 18 липня 2017
Наука та IT
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Рідкісне природне явище сталося через потужну магнітну бурю на Сонці.

Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво. Відповідне відео у своєму Twitter показав ABC News. 

Рідкісне явище можна було побачити над Мічиганським мостом Макинак вранці. А сталося воно через магнітну бурю на Сонці.

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Зазначається, що північне сяйво спостерігали у Мічигані, Вашингтоні, Вісконсині й Нью-Йорку. 

Північне сяйво — світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, в яких є магнітосфера, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру.

Раніше пасажири літака в небі над Канадою спостерігали прямо з борту лайнера північне сяйво.

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Теги: #північне сяйво