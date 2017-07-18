Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво (відео)
Рідкісне природне явище сталося через потужну магнітну бурю на Сонці.
Incredible video shows northern lights shining above Michigan’s Mackinac Bridge during the early morning hours. https://t.co/sroBjEAofApic.twitter.com/9efeFd5K34— ABC News (@ABC) July 18, 2017
Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво. Відповідне відео у своєму Twitter показав ABC News.
Рідкісне явище можна було побачити над Мічиганським мостом Макинак вранці. А сталося воно через магнітну бурю на Сонці.
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Зазначається, що північне сяйво спостерігали у Мічигані, Вашингтоні, Вісконсині й Нью-Йорку.
Північне сяйво — світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, в яких є магнітосфера, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру.
Раніше пасажири літака в небі над Канадою спостерігали прямо з борту лайнера північне сяйво.