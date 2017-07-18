Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво (відео)

Incredible video shows northern lights shining above Michigan’s Mackinac Bridge during the early morning hours. https://t.co/sroBjEAofApic.twitter.com/9efeFd5K34 — ABC News (@ABC) July 18, 2017

Жителі Вашингтона і Нью-Йорка спостерігали північне сяйво. Відповідне відео у своєму Twitter показав ABC News.

Рідкісне явище можна було побачити над Мічиганським мостом Макинак вранці. А сталося воно через магнітну бурю на Сонці.

Читайте такожБританський астронавт з борту МКС зробив знімок північного сяйва (фото)

Зазначається, що північне сяйво спостерігали у Мічигані, Вашингтоні, Вісконсині й Нью-Йорку.

Північне сяйво — світіння (люмінесценція) верхніх шарів атмосфер планет, в яких є магнітосфера, внаслідок їхньої взаємодії із зарядженими частинками сонячного вітру.

Раніше пасажири літака в небі над Канадою спостерігали прямо з борту лайнера північне сяйво.