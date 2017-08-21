В Україні не побачать сонячного затемнення, та можуть відчути його негативний вплив (відео)

Загострення хронічних болячок, головний біль, стрибки артеріального тиску, запаморочення та відчуття тривоги – саме так наш організм може відреагувати на сонячне затемнення, кажуть лікарі.

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Як повідомляв УНІАН, спека відступила від Львова - там зараз +13°. Це пов'язують із повним сонячним затемненням.

21 серпня в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.