В Україні не побачать сонячного затемнення, та можуть відчути його негативний вплив (відео)

21:26, 21 серпня 2017
Наука та IT
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Сонячне затемнення може вплинути на стан здоров'я українців. 

Ілюстрація REUTERS

Загострення хронічних болячок, головний біль, стрибки артеріального тиску, запаморочення та відчуття тривоги – саме так наш організм може відреагувати на сонячне затемнення, кажуть лікарі.

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Як повідомляв УНІАН, спека відступила від Львова - там зараз +13°. Це пов'язують із повним сонячним затемненням

21 серпня в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.

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Новина в сюжеті: Сонячне затемнення 2017
Теги: #Сонячне затемнення 21 серпня#повне сонячне затемнення#вплив затемнення на здоров'я