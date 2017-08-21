В Україні не побачать сонячного затемнення, та можуть відчути його негативний вплив (відео)
21:26, 21 серпня 2017Наука та IT
1498 1
Сонячне затемнення може вплинути на стан здоров'я українців.
Ілюстрація REUTERS
Загострення хронічних болячок, головний біль, стрибки артеріального тиску, запаморочення та відчуття тривоги – саме так наш організм може відреагувати на сонячне затемнення, кажуть лікарі.
Читайте такожУ США спостерігають унікальне сонячне затемнення (трансляція)
Як повідомляв УНІАН, спека відступила від Львова - там зараз +13°. Це пов'язують із повним сонячним затемненням.
21 серпня в темряву посеред дня поринуть 12 мільйонів осіб: повне сонячне затемнення побачать жителі американських штатів від Орегона до Південної Кароліни.
Сонячне затемнення може вплинути на стан здоров'я українців
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Сонячне затемнення 2017