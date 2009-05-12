Греція заборонила Google публікувати тривимірні знімки

Грецька служба захисту особистої інформації (DPA) заборонила Google публікувати в мережі тривимірні знімки грецьких міст, доки компанія не надасть вичерпних гарантій недоторканності приватного життя.

"Служба залишає за собою право судити про законність обробки знімків після надання додаткових даних, а доти не дозволила починати збір зображень", - зазначається в повідомленні DPA, оприлюдненому на сайті організації у вівторок.

Таке ж рішення було ухвалене щодо грецької фірми, яка надає послуги тривимірного картографування для користувачів грецького сегменту інтернету.

Програма Google Street View будує тривимірне зображення міських вулиць на основі тисяч фотографій, даючи можливість користувачам інтернету здійснювати віртуальну екскурсію багатьма містам в різних країнах, наприклад, у США, Франції й Італії. У віртуальному просторі вже є докладні тривимірні зображення міст у дев`яти країнах, включаючи США, Великобританію, Францію і Італію.

Служба захисту особистої інформації одержала від Google запевнення, що обличчя і номери машин, які потрапили в кадр, будуть розмиті. Проте від компанії зажадали ще й належним чином повідомляти перехожих, коли спеціальний автомобіль, рухаючись вулицями грецьких міст, робитиме знімки.

Зі свого боку, представники Google обіцяли розвіяти побоювання грецької влади і запевнили, що тривимірне зображення грецьких міст допоможе і самим грекам, і мільйонам туристів, які щороку відвідують цю країну.

Грецька служба захисту особистої інформації - незалежний орган, який неодноразово у минулому виступав проти ініціатив уряду щодо відеоспостереження в містах з метою боротьби із злочинністю. Зокрема, служба заборонила використовувати для цієї мети широку систему камер, встановлену для забезпечення безпеки Олімпійських ігор-2004 в Афінах.

РІА “Новости”