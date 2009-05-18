Центр нанотехнологій відкрили в Івано-Франківську

В Івано-Франківську відкрили науково-освітній центр «Наноматеріали в пристроях генерації та накопичення енергії».

Про це УНІАН повідомили в управлінні науки і освіти Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

У відкритті центру в Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника взяли участь Надзвичайний і Повноважний Посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР, віце-президент фонду цивільних досліджень і розвитку США Ерік НОВОТНИ, заступник міністра освіти Максим СТРІХА.

Центр нанотехнологій створено за сприяння Фонду цивільних досліджень та розвитку США, Агентства міжнародного розвитку США та Міністерства освіти і науки України. Тут проводитимуть фундаментальні та прикладні дослідження в галузі застосування нанотехнологій та наноматеріалів для підвищення енергоефективності джерел та накопичувачів електричної енергії.

Як повідомлялося на урочистому відкритті, це другий такий центр в Україні. Перший відкрили в 2007 році за програмою «Стійкість геотехнічних систем» в Національному гірничому університеті в Дніпропетровську.

Прикарпатський центр створений після перемоги у конкурсі за участю багатьох вищих спеціалізованих навчальних закладів України, і він є першим, який підтримало Агентство міжнародного розвитку США.

Бюджет проекту становить близько 600 тис. дол. на три роки.