Перезапущено найпотужніший суперкомп'ютер Європи

У Німеччині офіційно запущена нова версія суперкомп`ютера JUGENE з піковою продуктивністю в один петафлопс, повідомляє The Local. Це найпотужніший суперкомп`ютер Європи.

JUGENE складається з 295 тисяч процесорів, об`єднаних в 72 стійки розміром з телефонну будку. Його продуктивність порівнюють з обчислювальною потужністю 50 тисяч умовних звичайних комп`ютерів.

У міжнародному рейтингу суперкомп`ютерів JUGENE посідає третій рядок після суперкомп`ютерів IBM Roadrunner і Jaguar, які випереджають його за продуктивністю на 30-40 відсотків. Європейський суперкомп`ютер використовуватиметься для прогнозу погоди, астрофізичних обчислень і розробки елементів живлення для електромобілів, передає AFP.

JUGENE був вперше представлений широкій публіці в лютому 2008 року. Тоді він був обладнаний 65 тисячами процесорів, а його продуктивність становила лише 167 терафлопс. Це дозволило йому посісти другий рядок у тодішньому рейтингу, поступившись тільки системі BlueGene/L.

Лента.ру