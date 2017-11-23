Samsung створює центр досліджень штучного інтелекту

Південнокорейська компанія Samsung запустить центр для дослідження штучного інтелекту, повідомляє The Korea Herald.

Читайте такожHuawei зібрався "потягатися" з Samsung і Apple у розробці штучного інтелекту«Ми створюємо центр для підтримки досліджень, пов'язаних зі штучним інтелектом, який є базовою технологією для четвертої промислової революції», - наводить видання заяву компанії.

Компанія також зазначає, що «продовжить утримувати три бізнес-сегменти - побутову електроніку, IT і мобільний зв'язок». «Буде проведена невелика перестановка, щоб оперативно реагувати на зміни ринку і підвищити операційну ефективність»,- сказав представник Samsung.