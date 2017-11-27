У забаненій в Україні соцмережі ВКонтакте тепер можна редагувати особисті повідомлення
Редагувати особисті повідомлення можна тільки протягом 24 годин після відправлення.
У ВКонтакте з'явилася функція редагування особистих повідомлень протягом доби після відправлення.
Після зміни тексту біля відправленого повідомлення з'явиться позначка "кор.)". Про це розповіли у прес-службі соцмережі, передає TJ.
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Редагування повідомлень з'явилося у звичайному і мобільному браузері, а також у додатках на Android. ВКонтакте пообіцяла додати функцію в додаток для iOS в найближчому оновленні.
Також соцмережа дозволила запрошувати до розмови всіх користувачів — для цього більше не потрібно додавати їх у друзі. Творець чату створює посилання-запрошення і надсилає потрібному користувачеві. У разі необхідності запрошення можна анулювати. Всього в бесіду можуть увійти до 250 осіб.
Як свідчить дослідження, незважаючи на те, що ВКонтакте залишив першу десятку найпопулярніших сайтів серед українців у вересні, кожен третій українець досі відвідує цю соцмережу.