Учені знайшли найдавніше око (фото)

Європейські вчені заявили, що око скам'янілого трилобіта, знайденого на півночі Естонії, може виявитися найдавнішим з відомих сьогодні. Вік знахідки складає близько 530 мільйонів років. Трилобіти - вимерлі морські членистоногі, широко розповсюджені в епоху палеозою.

На скам'янілості добре помітна структура складного фасеточного ока, сьогодні такими очима володіють комахи та ракоподібні, передає Naked Science, посилаючись на статтю в журналі Proceedings of the National Academy of Sciences.

Читайте такожНа Філіппінах знайшли тушу гігантського морського "чудовиська" (фото, відео)

У скам'янілості збереглися близько сотні омматидіїв — структурних одиниць, з яких складається фасеточне око. У сучасних комах омматидії щільно "упаковані" в оці.

За словами вчених, очі стародавньої тварини влаштовані дещо простіше, ніж у сучасних бджіл і метеликів, і зір трилобіта був не таким гострим. Але за структурою його очей дуже схожий з фасеточними очима сучасних тварин.

Омматидій трилобіта, як і у них, містить зовнішню лінзу-кришталик і прилеглий до неї витягнутий конус. Під зовнішньою лінзою розташовані зорові клітини, об'єднані навколо рабдому — зорової трубочки, що складається з мікроскопічних ворсинок. Дослідники зазначили, що лінзи очей трилобфта практично плоскі, а не вигнуті, як у сучасних тварин, тому світло вони преломляли набагато гірше. Хоча зір трилобіта був слабким, вчені вважають, що він все ж дозволяв йому уникати перешкод і хижаків.

Раніше група генетиків виростила жуків скарабеїв з третім оком між двома нормальними, деактивувавши всього один ген.