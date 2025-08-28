Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти українським безпілотникам.

Лише за 4 дні спецпризначені Служби безпеки України (СБУ) знищили 17 російських систем протиповітряної оборони (ППО), радіоелектронної боротьби (РЕБ) та радіолокаційних станцій (РЛС) на понад 250 млн дол. США. Про це повідомляє СБУ у Telegram.

"Для досягнення такого яскравого результату спецпризначенцям ЦСО "А" (Центр спеціальних операцій "А", - ред.) СБУ знадобилося всього 4 дні. Загальна вартість цієї техніки лише на внутрішньому ринку рф сягає понад 250 млн дол. США, а для експорту – в 2,5 разу дорожче", - зазначено у повыдомленні.

Так, на рахунку наших воїнів:

▪️ чотири ЗРК "ТОР-М2";

▪️ три ЗГРК "Панцирь";

▪️ два ЗРК "С-300";

▪️ один ЗРК "БУК-М3";

▪️ радар 50Н6 "С-350";

▪️ РЛС "Каста-2Е2";

▪️ РЛС "Подльот";

▪️ РЕБ "Житель";

▪️ РЛС "Небо-СВУ";

▪️ РЛК 55Ж6М "Небо-М".

"Ураження цих систем позбавляє ворога можливості своєчасно виявляти цілі та протидіяти нашим далекобійним безпілотникам. А без ефективної протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби окупантів чекають нові, яскраві ураження в глибокому тилу", - зауважують у СБУ.

Україна вибила майже всі основні НПЗ Росії в радіусі 1000 км

Як повідомляв УНІАН, Україна продовжує методично знищувати можливості росіян на їх власній території вести війну проти України. Дронові атаки на російські військові об’єкти та підприємства, що підтримують можловості вести агресію, відбуваються щодоби і мають вже очевидні результати.

Defense Express зазначає, що Україна вибила майже всі основні НПЗ Росії в радіусі 1000 км. Наразі залишилось всього два чи три таких заводи.

