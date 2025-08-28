Наразі триває пошуково-рятувальна операція, відомо про поранених та загиблого.

Після російського удару морським дроном по розвідувальному катеру "Сімферополь" екіпаж було евакуйовано, зараз він перебуває у безпеці. Про це в ефірі телемарафону заявив речник військово-морських сил ЗСУ, капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук.

"На жаль, один з наших кораблів зазнав удару. В результаті ми були вимушені зняти з нього, евакувати команду. Вона наразі перебуває у безпеці. Члени команди, які зазнали поранень, отримали всю необхідну допомогу. Наразі відомо про одного загиблого", - сказав Плетенчук.

Наразі, додав речник, тривають пошуки ще кількох моряків. Він утримався від розголошення деталей щодо пошкоджень, яких зазнав корабель, кількості поранених та зниклих моряків, яких наразі шукають.

"Ми не можемо розповсюджувати наразі всю інформацію, але у будь-якому разі екіпаж гідно зустрівся з цією небезпекою. Втрати особового складу мінімальні в даній ситуації", - підкреслив військовий.

Щодо того, як саме було уражено корабель, Плетенчук додав: "Ми наразі не готові розголошувати деталі справи. Наразі працюють всі відповідні структури. Надають правову оцінку цім діям".

За словами речника, згодом буде надано інформацію у більшому обсязі, але поки тривають рятувально-пошукові дії, це неможливо.

Ураження корабля ВМС ЗСУ: що відомо

Сьогодні, 28 серпня, стало відомо, що російська окупаційна армія завдала удару по одному з кораблів Військово-морських сил ЗСУ. Внаслідок атаки загинув один член екіпажу, ще кілька моряків отримали поранення. Кількох моряків шукають. Міністерство оборони РФ заявило, що морським дроном у гирлі Дунаю уражено розвідувальний катер "Сімферополь", який нібито затонув через пошкодження.

Як зазначили аналітики Defense Express, якщо ураження морським дроном підтвердиться, це перший успішний випадок використання росіянами такого озброєння проти ЗСУ. "Сімферополь" належить до нових кораблів ВМС України, він не є бойовим, а належить до допоміжного флоту зі спеціалізацією у розвідці. Основне озброєння судна — розвідувальна апаратура, з артилерії на ньому встановлено лише 30-мм гармату АК-306. Корабель було створено в межах програми "Лагуна" на базі корпусу цивільного риболовецького траулера проєкту 502ЕМ. Судно має довжину 55 метрів, ширину 10 метрів, водотоннажність 1220 тонн, швидкість до 12 вузлів.

