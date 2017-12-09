Apple купить сервіс розпізнавання музики

Корпорація Apple зацікавлена в покупці сервісу з розпізнавання музики Shazam. Як повідомляє видання TechCrunch, зараз сторони ведуть переговори.

Читайте такожApple розкрила подробиці розробки безпілотних автомобілівЗа словами джерел видання, угода про придбання Shazam може бути підписана до кінця цього тижня. Як очікується, сторони оголосять про угоду в понеділок, 11 грудня.

За деякими даними, купівля Shazam може обійтися Apple більш ніж в $400 млн.