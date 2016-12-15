У Британії схвалили процедуру запліднення від трьох батьків, церква виступила проти "дизайнерських дітей"
Британське управління з ембріології і штучного запліднення (HFEA) схвалило народження дітей від одного чоловіка і двох жінок.
Про це повідомляє Русская служба BBC.
Перша така дитина може з'явитися на світ в кінці 2017 року. HFEA будует видавати ліцензії клінікам і пацієнтам на такі процедури.
Використання ДНК трьох осіб дозволить запобігти народженню дітей з невиліковними мітохондріальними захворюваннями. Мітохондріальні захворювання - порушення функцій головного мозку, м'язова дистрофія, пороки серця, сліпота та інші - викликані дефектами мітохондрій (частина клітинної структури, яка відповідає на енергопостачання клітини) у клітинах матері.
Деколи такі захворювання призводять до смерті. Мітохондріальні хвороби виявляють у одного з 4,3 тис. дітей.
Революційний спосіб тристороннього екстракорпорального запліднення (ЕКЗ) був розроблений в Університеті Ньюкасла.
Під час тристоронньої ЕКО мітохондрії беруть у здорової жінки-донора. Оскільки у мітохондрії є своя ДНК, то виходить, що у дитини в результаті будуть ДНК трьох батьків.
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ДНК мітохондрії не впливає на зовнішність і інші характеристики майбутнього немовляти, стверджують вчені, тому дитина буде схожа на своїх батьків.
У цієї технології є і противники, зокрема, представники Римо-католицької та Англіканської церков. Вони вважають тристороння ЕКО неетичною і небезпечною процедурою.Правозахисники, які виступають проти генетичних змін, побоюються, що тристороння ЕКО дозволить створювати так званих "дизайнерських дітей". На їх думку, така процедура дозволить батькам "керувати" зовнішністю дитини - наприклад, підбирати колір очей, шкіри.