Вчені знайшли причину загадкового руху зірок у Чумацькому Шляху

Кулясте скупчення NGC 3201 обертається навколо центру галактики в напрямку, зворотному руху всіх інших зірок, туманностей та інших об'єктів.

Міжнародна група астрономів із Німеччини і Великобританії знайшли пояснення дивному руху зірок в NGC 3201 — кульовому скупченні в сузір'ї Вітрила. Згідно з їх висновками, в скупченні знаходиться чорна діра, масою в чотири Сонця.

За словами вчених, це перше спостереження неактивній чорної діри, яка не поглинає матерію, але впливає на сусідні об'єкти своїм гравітаційним полем. Про це повідомляє видання Science Alert.

Кулясте скупчення NGC 3201 віддалене від Землі на відстань 16 300 світлових років. Його вік становить близько 12 мільярдів років, що вказує на те, що воно з'явилося в період формування Чумацького Шляху. NGC 3201 обертається навколо центру галактики в напрямку, зворотному руху всіх інших зірок, туманностей та інших об'єктів, що може пояснюватися позагалактичним походженням скупчення, яке було притягнуто гравітацією Чумацького Шляху.

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Незвичайний рух зірок був виявлений за допомогою Very Large Telescope — комплексу оптичних телескопів, розташованого на горі Серро Параналь в Чилі. Вчені помітили, що одна із зірок скупчення здійснює рухи навколо якоїсь точки зі швидкістю кілька сотень кілометрів на годину з періодом 167 днів. Це вказувало на існування масивного невидимого об'єкта, який, на думку астрономів, може бути тільки чорною дірою.

Чорні діри стають видимими при падінні на них речовини, яка нагрівається і випускає випромінювання. Також із ними пов'язують короткочасні яскраві спалахи гамма-променів. Неактивні чорні діри можна знайти тільки за незвичайними траєкторіями сусідніх з ними зірок із використанням астрономічних інструментів високої роздільної здатності.