Новий рекорд в інстаграмі: дочка Кайлі Дженнер обігнала вагітну Бейонсе за кількістю лайків (фото)
15:19, 08 лютого 2018Наука та IT
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Дженнер побила рекорд Бейонсе. Рік тому співачка опублікувала фотографію і оголосила про свою вагітність. Менш, ніж за добу знімок набрав сім мільйонів лайків. Зараз у неї трохи більше 11 мільйонів лайків.
REUTERS
Модель Кайлі Дженнер, сестра Кім Кардашьян, 1 лютого народила дочку. Через тиждень Дженнер опублікувала першу фотографію дитини і побила рекорд інстаграма за кількістю лайків.
У фото 15 мільйонів лайків. Дженнер також розкрила ім'я дочки — Стормі Уебстер (Уебстер — прізвище батька дитини, репера Тревіса Скотта).
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Дженнер побила рекорд Бейонсе. Рік тому співачка опублікувала фотографію і оголосила про свою вагітність. Менш, ніж за добу знімок набрав сім мільйонів лайків. Зараз у неї трохи більше 11 мільйонів лайків.
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