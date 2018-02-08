Новий рекорд в інстаграмі: дочка Кайлі Дженнер обігнала вагітну Бейонсе за кількістю лайків (фото)

Дженнер побила рекорд Бейонсе. Рік тому співачка опублікувала фотографію і оголосила про свою вагітність. Менш, ніж за добу знімок набрав сім мільйонів лайків. Зараз у неї трохи більше 11 мільйонів лайків.

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