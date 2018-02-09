Програміст із Житомира, який запускав Falcon, розповів про дві зустрічі з Маском

Українець Олексій Пахунов, старший інженер польотного ПЗ SpaceX, 6 лютого під час запуску Falcon Heavy сидів у першому ряду Mission Control. З Ілоном Маском за час роботи в компанії він мимохіть бачився лише двічі.

Українець Олексій Пахунов зіграв важливу роль у космічних досягненнях SpaceX. Він був відповідальним за успішну посадку Falcon 9 у 2015 році, а 6 лютого сидів у першому ряду Mission Control.

Як пише AIN.ua, Пахунов родом з Житомира, освіту здобув у Хмельницькому Технологічному університеті «Поділля» (Хмельницький Національний Університет) за спеціальністю «Комп'ютерні системи та мережі». Він виїхав з України на початку 2000-х, після чого жив у Румунії, Данії, і потім - у США. До того, як отримав пропозицію від рекрутера SpaceX, працював в Microsoft і Google.

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З Ілоном Маском Пахунов бачився всього пару разів. "Перший - на компанійських посиденьках у ресторані, другий - у досить напруженій обстановці, коли треба було швидко ухвалити складне рішення. Посиденьки в ресторані мені сподобалися більше", - зізнається Олексій.

"Ілон непогано розбирається в інженерній справі; у нього хороше чуття на вирішення складних інженерних проблем. Більш того, у нього добре виходить вирішувати інженерні проблеми бізнес-методами. [...] Мені здається, що таке «концептуальне» мислення — це водночас і причина, чому у Маска виходить, і причина, чому терміни постійно повзуть вправо", - вважає українець.

Режим роботи інженерів SpaceX дійсно жорсткий, хоча Пахунова це, схоже, не бентежить. «Час на відпочинок і особисте життя залишається, хоча, якщо ви запитаєте мою дружину, вона зі мною не погодиться. У SpaceX легко працювати хоч цілу добу», — говорить він. У компанії намагаються організувати робочий процес таким чином, щоб звести позаурочну роботу до мінімуму, але цілком виключити її не вдається.

У команді Олексія Falcon Software працює близько десяти осіб. Вони пишуть код для ракет і наземної інфраструктури. В польоті і системах, обслуговуючих політ, використовується С++ і Linux. У менш критичних системах широко використовується Python та інші мови.

За словами Пахунова, в SpaceX не шукають якихось спеціальних «аерокосмічних програмістів». Відповідним досвідом роботи (на С++, ближче до залозу) часто мають вихідці з ігрової індустрії, системні розробники, розробники вбудованих/серверних додатків.

Пахунов проводив для Святослава Вакарчука екскурсію по SpaceX, коли той приїздив до США. Розмов про політику український інженер SpaceX цурається. "Головним чином через вкрай низький ККД подібних суперечок. А вже після подій останніх років - так і поготів", - говорить Пахунов.

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