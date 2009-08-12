Канада дасть гроші на перший український супутник

Україна залучить кредит Канади у розмірі 254 млн. доларів на створення першого українського супутника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив керівник Національного космічного агентства Олександр ЗІНЧЕНКО сьогодні журналістам у Кабінеті Міністрів.

«Загальна вартість проекту становить 254 млн. доларів, які надасть компанія MDA під 5,1% річних на 10 років», - сказав О.ЗІНЧЕНКО.

За його словами, контракт між MDA і «Укркосмосом» підписується, а гроші повинні надійти в квітні 2010 року під державні гарантії на підставі відповідного рішення уряду від 10 квітня 2009 року.

Керівник НКАУ уточнив, що більша частина робіт проводитиметься в Україні, зокрема, створення платформи ракетоносія «Зеніт».

О.ЗІНЧЕНКО також повідомив, що генеральним партнером України виступить канадська компанія MDA, проте до реалізації проекту буде також залучено канадське агентство EDC.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що український супутник зв`язку може бути запущений у вересні 2011 року. На сьогодні Україна спільно з Канадою вже відпрацювала програму виробництва й запуску супутника зв`язку, відзначила прем`єр.