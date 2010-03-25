Кібербанди стають схожі на високоорганізовані синдикати

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США подало типову структуру банди, зайнятої злочинами у сфері комп`ютерних технологій. З розповіддю про це виступив заступник директора департаменту ФБР з кіберзлочинів Стівен Чабінські (Steven Chabinski) на виставці FOSE, пише Computerworld.

Чабінські заявив, що кібербанди починають нагадувати за своєю структурою високоорганізовані злочинні синдикати - простіше кажучи, мафію. Він також зазначив, що боротьба із злочинами у сфері високих технологій перетворилася на найважливіше завдання, яке стоїть перед ФБР, повідомляє eSecurity Planet.

Як повідомили фахівці ФБР, список з 10 ключових спеціальностей в світі комп`ютерної злочинності відкривають програмісти, які розробляють шкідливі програмні рішення. За ними йдуть торговці краденою інформацією та технічні фахівці, що підтримують IT-інфраструктуру банд.

Вище за них в ієрархії стоять хакери, що займаються пошуком вразливих місць, шахраї, які впроваджують фішингові схеми та поширюють спам, та провайдери, які забезпечують хостинг сайтів і серверів злочинців.

У верхній частині піраміди знаходяться фінансисти, чиї функції зводяться до контролю над надходженням засобів, переміщенням їх з одного рахунку на іншій та відмивання злочинних доходів. А на її верхівці розташовуються лідери злочинних угруповань, які займаються комплектуванням банд і визначенням цілей.

ФБР зазначає, що сучасні кібербанди відрізняються готовністю працювати скрізь і "без вихідних". Чабінські визнав, що планування злочинних дій зловмисники можуть розпочати вже за кілька годин після виявлення вразливої ділянки.

Штат ФБР з боротьби проти злочинів у сфері комп`ютерних технологій налічує більше тисячі співробітників на території США. Бюро активно співпрацює з відповідними органами інших держав і вже направило до 60 країн своїх представників для боротьби з міжнародною кіберзлочинністю.

Лента.ру