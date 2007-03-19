Компактний універсал Peugeot 207 SW (фото)

Модифікація моделі Peugeot 207 з кузовом "універсал" з`явиться в продажу в Європі вже в липні цього року. Фотографію цієї новинки, яка одержить ім`я 207 SW, сьогодні оприлюднили французькі сайти.

Судячи з цих знімків, автомобіль майже повністю повторює експериментальний Peugeot 207 Outdoor Concept, представлений у березні на автошоу в Женеві, і відрізняється від нього "звичайними" задніми ліхтарями, а також відсутністю захисного пластикового обвішування кузова. Натомість тут збереглися оригінальні задні стійки в стилі 407 SW і доволі висока лінія даху.

Нагадаємо також, що невдовзі в Peugeot 207 SW з`явиться пара нових конкурентів. Компанія Renault, наприклад, готує компактний універсал на базі нового Clio, а Skoda планує на початку 2008 року вивести на ринок універсал на базі Skoda Fabia останнього покоління.

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