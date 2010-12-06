Wikileaks просить своїх симпатиків про «екстрену технічну допомогу»

00:33, 06 грудня 2010
Наука та IT
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Потрібні дзеркала

Портал Wikileaks звернувся до своїх прихильників із закликом надати «екстрену технічну допомогу», щоб зберегти існування ресурсу в світовій павутині.

«Ми зазнаємо наразі потужної атаки, - йдеться в повідомленні в мережі мікроблогів Twitter. - Щоб залишитись у світовій мережі, нам необхідне ваше сприяння».

Допомога потрібна у формі так званих «дзеркальних» сайтів, які копіюють інформацію, поширену Wikileaks, і скеровують її паралельними каналами, уточнює  ІТАР-ТАРС.

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