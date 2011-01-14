Українська аудиторія Інтернету перевищила 20 млн.

Розмір української аудиторії користувачів Інтернету (унікальні браузери, які здійснили більше ніж один перегляд сторінки (хіта) за поточний місяць і браузери, які проглядали сторінки цього і минулого місяця) в грудні 2010 року збільшився на 6% порівняно з листопадом 2010 року і становив 20,71 млн. осіб.

Такі результати наводяться у звіті українського порталу Bigmir)net «Глобальна статистика українського Інтернету» за грудень 2010 року, що його має у своєму розпорядженні УНІАН.

Згідно із звітом, географічно, як і раніше, лідирує Київський регіон. Його частка становить 55,54% загальної аудиторії. Далі у порядку зменшення ідуть такі великі регіони: Харків (6,76%), Донецьк (6,07%), Одеса (5,59%), Львів (5,59%), Дніпропетровськ (4,77%), Крим (2,38%), Луганськ (1,34%). Їх сумарна частка становить 33%.

На решту регіонів припадає 10,8% усієї української аудиторії Інтернету. При цьому найменша активність у грудні спостерігалася у Рівненській, Житомирській і Івано-Франківській області, де налічувалося лише 0,27%, 0,24% і 0,16% відповідно загальної аудиторії Інтернету.

Загальний час, проведений українськими користувачами Інтернету в глобальній мережі в грудні 2010 року, становить понад 4,66 млрд. хвилин, що на 5,12% більше, ніж попереднього місяця.