Sim-Sim і UMC наказали довго жити

Один з найбільших брендів України – оператор мобільного зв`язку UMC – припиняє своє існування.

Вчора на прес-конференції в Москві президент компанії МТС, якій належить 100% акцій UMC, Леонід Меламед оголосив про початок ребрендінгу UMC. Тепер компанія "Український мобільний зв`язок" працюватиме під російською торговою маркою МТС, повідомляє Комерсант-Україна. З ребрендінгом кардинально зміниться позиціонування бренду, яке, за словами пана Меламеда, здійснюватиметься під девізом "більше послуг за адекватні гроші". Пан Меламед пояснив необхідність ребрендінгу негативними асоціаціями, пов`язаними з періодичними «падіннями» зв`язку в мережі UMC, а також і іншими причинами, перелік яких навряд чи зацікавить користувача.

В той же час генеральний директор UMC Павло Павлівський повідомив, що з введенням бренду МТС зникнуть тільки тарифні лінійки Sim-Sim і UMC, а з тих, що існують, залишаться молодіжний бренд Jeans* і лінійка тарифів эконом-класу "Екотел". Причому останній він обіцяв використовувати як «інструмент тарифної війни в Україні».

Комерсант з посиланням на директора рекламного агентства Андрія Клименка, повідомляє, що перші рекламні щити МТС вже розміщені в міжнародному аеропорту Бориспіль. Слоган на червоному фоні свідчить: "Скоро! Найважливіша подія телекомунікаційного року на Україні". За словами пана Клименка, сама кампанія по ребрендінгу UMC почнеться з 1 червня і триватиме два-три місяці.

В той же час на сайті UMCпоки що не з`явилося жодної інформації про майбутнє зникнення Sim-Sim і UMC з ринку телекомунікаційних послуг України. Натомість сайт повідомляє про нову акцію, учасникам якої обіцяються не тільки вигідні умови підключення, але і номери, зокрема в мережах Sim-Sim і UMC. До речі, ця акція, судячи з повідомлення сайту, триватиме до 19 червня.