Citroen покаже в Мадриді концептуальний позашляховик (фото)

Французький автовиробник Citroen представить на автосалоні в Мадриді концептуальний позашляховик C-Buggy. Автомобіль демонструє розробки французьких дизайнерів у галузі компактних моделей для активного відпочинку.

C-Buggy - це автомобіль з відкритим кузовом. Безпеку пасажирів забезпечують жорсткі дуги позаду сидінь і рамка лобового скла. Очікується, що на концепті буде встановлений новий дизельний двигун Hdi, оснащений подвійним турбонаддувом, який розвиває потужність в 173 кінські сили. Пізніше, таким мотором стануть оснащувати автомобілі Citroen C5.

Автосалон в Мадриді пройде з 25 травня по 4 червня. Окрім концепту С-Buggy, Citroen представить нові версії серійних автомобілів C5 і C4, а також спортивний C4 WRC, який дебютує в світовому раллі в 2007 році.

Лєнта.ру