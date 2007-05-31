102-й бензин коштує 5 доларів літр

У Великобританії розпочався продаж палива вартістю близько 2,5 фунтів стерлінгів за літр (п`яти доларів). Бензин, який продається на заправних станціях нафтової компанії BP, має октанове число 102 і розроблявся спеціально для суперкарів. Про це повідомляє англійське видання Dailymail.

BP Ultimate 102 спочатку створювався для болідів "Формули-1", але потім був адаптований для використання на дорожніх автомобілях. Проте, як і раніше, відповідає вимогам, що висуваються до бензину в королівських гонках і в чемпіонаті світу з ралі (WRC).

Згідно з заявою представників ВР, після заправки таким паливом потужність двигуна збільшиться на 100 кінських сил, що підтверджують випробування. Проте такий результат може бути досягнутий тільки на високофорсованих моторах суперкарів, наприклад, Ferrari або Porsche.

Ціна на нове паливо, назване "ікрою серед решти бензинів", зумовлена тим, що воно має найвище октанове число, виготовляється невеликими партіями, а також відповідає всім сучасним екологічним вимогам.

Автолента.ру