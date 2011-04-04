Одеський хакер знімав гроші абонентів Київстару через Інтернет

У місті Іллічівську Одеської області співробітники Відділу боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності та комп`ютерних технологій УДСБЕЗ обласного управління міліції затримали хакера, що несанкціоновано проник через мережу Інтернет до серверів компанії «Київстар» і заволодів 17 тис. грн. абонентів цієї компанії.

Як уточнили сьогодні УНІАН в ВЗГ ГУ МВС України в Одеській області, зловмиснику вдалося «зламати» сервер мобільного оператора, проникнути до абонентських розділів «Мій Київстар» компанії «Київстар», де зберігалася інформація про номери телефонів абонентів і деталізація їх дзвінків. Скориставшись здобутими відомостями, хакер вчиняв від імені абонентів розсилку смс-повідомлень з проханням про негайне поповнення рахунку Webmoney, посилаючись на складну ситуацію.

Отримувані на свої рахунки кошти шахрай проводив, з метою замітання слідів, через низку інших рахунків. У кінцевому підсумку кошти надходили на його реальну банківську картку, і він знімав їх у банкоматній мережі портового Іллічівська, доки не був затриманий оперативниками.

Застосовуване для злочинної оборудки обладнання, за допомогою якого здійснювалися шахрайські дії, та банківська платіжна картка вилучені правоохоронцями й передані для проведення дослідження до експертно-криміналістичного центру.

Слідчим відділом Одеського міськуправління ГУ МВС України в області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України (шахрайство), що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років.

Водночас органами слідства вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст. 361 КК України КК України (незаконне втручання в роботу систем та комп`ютерних мереж), оскільки підозрюваний застосовував при скоєнні протиправних дій комп’ютерні технології.