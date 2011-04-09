У Росії запроваджено електронний підпис

8 квітня в Росії набув чинності федеральний закон про електронний підпис. Документ, підписаний президентом країни 6 квітня, був оприлюднений у "Российской газете".

Відтепер громадяни і юридичні особи можуть оформити цифровий підпис, який можна буде використовувати нарівні з традиційним підписом на папері. Цифровий підпис призначений для використання в електронних документах, зокрема, при звертанні до державних служб і відомства.

Закон передбачає два типи електронних підписів: "проста" і "посилена". Остання має дві форми: "кваліфікована" і "некваліфікована". Залежно від норм, прописаних в інших законах і документах, всі три види підписів вважатимуться рівнозначною заміною підпису на папері.

Відповідати за видачу електронних підписів будуть засвідчувальні центри, роботу яких регулюватимуть уповноважені федеральні органи. Саме засвідчувальні центри прийматимуть звернення громадян і видаватимуть ключі підпису, ключі перевірки підпису, а також сертифікати ключів перевірки.

У цих сертифікатах буде зазначена інформація про власника електронного підпису. При цьому вони матимуть обмежений термін чинності. У федеральному законі не уточнюється, яким саме буде цей термін.

Як повідомили "Российской газете" джерела в Мінкомзв`язку, швидше за все електронний підпис буде платним, причому його вартість залежатиме від ціни цифрового носія, зауважує Лента.ру. Проте у федеральному законі не прописано, чи буде електронний підпис безкоштовним або за видачу сертифікату і ключів стягуватиметься плата.

Очікується, що приймати електронний підпис буде портал держпослуг. З травня механізм почне упроваджуватися в Москві, а з липня - ще в 80 регіонах Росії.