У Києві проходить конференція з кібер-безпеки в СНД

17 травня в Києві розпочала роботу 15-та Міжнародна науково-практична конференція «Безпека інформації в інформаційно-телекомунікаційних мережах».

Як передає кореспондент УНІАН, метою заходу, організатором якого є Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України, є опрацювання політики забезпечення безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем, сприяння розширенню міжнародного співробітництва у сфері інформаційної безпеки, обмін досвідом учених, фахівців, підприємств і представників органів державної влади ознайомлення з технічними досягненнями та розробками у цій галузі.

У конференції беруть участь фахівці з восьми країн СНД, зокрема, Азербайджану, Білорусі, Грузії, Казахстану, Киргизії, Молдови, Росії та Узбекистану.

«Забезпечення безпеки інформаційного обміну стає у ряд пріоритетних завдань державної політики», - наголосив на церемонії відкриття конференції голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації Леонід НЕТУДИХАТА.

За його словами, в Україні реалізовуються активні й дієві заходи у цій сфері. Зокрема, щодо створення захищених систем документообігу.

Л.НЕТУДИХАТА акцентував увагу, що з точки зору здійснення надійного і стабільного державного управління в умовах глобалізації інформаційного обміну, уряди провідних країн та міжнародних організацій вирішують серйозні та складні завдання із забезпечення інформаційної безпеки.

«Наша держава бере участь у підготовці та втіленні міжнародних проектів з попередження злочинів у галузі інформаційних технологій, - додав голова Держспецзв’язку. - Тому активне вирішення питань захисту інформації потребує об’єднання зусиль усіх, хто працює у галузі інформаційних відносин – як державних органів, так і суб’єктів підприємницької діяльності».

Він висловив упевненість у подальшому поглибленні та розвитку кооперації у галузі захисту інформаційно-телекомунікаційних систем на високому міжнародному рівні.

За програмою конференції, у середу, 18 травня, в рамках «Днів електронного урядування – 2011» відбудеться міжнародне науково-практичне засідання «Захист безпеки інформації і персональних даних. Запровадження електронного документообігу і електронного цифрового підпису в умовах модернізації України». У четвер, 19 травня, заплановано обговорення концепції проекту закону України «Про кібернетичну безпеку». Окрім цього, порядок денний заходу, що триватиме до 20 травня, включатиме близько 150 доповідей та виступів фахівців із широкого спектру актуальних проблем, що визначають правові, наукові, технічні й економічні аспекти захисту інформації.