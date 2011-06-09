Microsoft готовий передати у ФСБ початкові коди Skype

Корпорация Microsoft, яка на початку травня купила компанію Skype, що надає послуги інтернет-телефонії, не виключає передачі російським спецслужбам початкових кодів цього сервісу, повідомляє Бі-бі-сі.

"Я б хотів це зробити", - заявив президент "Microsoft-Росія" Микола Прянішніков, наголосивши, що загальний підхід Microsoft в Росії "співпраця і партнерство з державою". Зокрема, раніше Microsoft відкрив російським спецслужбам початкові коди своїх програмних продуктів.

PR-директор російського представництва Microsoft Марина Левіна уточнила, що не йдеться про шифрувальні алгоритми, і співпраця Microsoft і ФСБ не торкнеться криптозахисту трафіку Skype.

Також Левіна наголосила, що угода ще не закрита, а компанія Skype стане окремим підрозділом Microsoft тільки після її завершення.

Шифрування переговорів у Skype, поштовому сервісі Gmail і кількох інших всесвітньо відомих продуктах неодноразово викликало побоювання з боку російської влади. У квітні 2011 року представники ФСБ заявили, що такі сервіси становлять загрозу безпеці Росії.