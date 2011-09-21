Обама пояснив, чим корисні комп'ютери для уряду

Президент США Барак Обама закликав уряди країн до більшої відкритості, повідомляє Associated Press. Причому свою промову американський лідер адресував країнам, як з усталеним демократичним режимом, так і країнам, що розвиваються.

На думку Б.Обами, необхідно використовувати нові технології комунікацій для масштабного залучення населення в процес державного управління.

Виступ відбувся в рамках презентації в ООН американо-бразильської ініціативи "Партнерство. Відкритий уряд". До роботи нової структури залучені керівництва кількох десятків держав, а також NGO. Метою їх роботи є створення механізмів участі громадськості в справі державного управління і контролю органів влади.

Як приклад Б.Обама навів нові правила, прийняті в США. Зокрема, це заходи для захисту свідків, можливість передачі народних петицій у Білий дім в режимі он-лайн, а також ініціативи, в рамках яких нафтогазові компанії зобов`язані повністю розкривати інформацію про витрати на видобуток вуглеводнів, повідомляє РосБізнесКонсалтинг.