Інтернет-безпека - не виправдання цензури

Світовій спільноті слід разом вирішувати проблему кіберзлочинності, сказав прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон на дводенній міжнародній конференції з інтернет-безпеки, яка відкрилася в Лондоні.

Кемерон зазначив, що в спробі забезпечити інтернет-безпеку влада країн не повинна піддавати цензурі той чи інший контент.

Британський прем`єр назвав хакерство однією з головних проблем сьогоднішнього інтернет-простору.