Інтернет-безпека - не виправдання цензури
01:09, 02 листопада 2011Наука та IT
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У Лондоні відкрилася конференція
Світовій спільноті слід разом вирішувати проблему кіберзлочинності, сказав прем`єр-міністр Великобританії Девід Кемерон на дводенній міжнародній конференції з інтернет-безпеки, яка відкрилася в Лондоні.
Кемерон зазначив, що в спробі забезпечити інтернет-безпеку влада країн не повинна піддавати цензурі той чи інший контент.
Британський прем`єр назвав хакерство однією з головних проблем сьогоднішнього інтернет-простору.
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