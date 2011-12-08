"ВКонтакте" відмовилася блокувати опозиціонерів за запитом ФСБ Росії

23:45, 08 грудня 2011
Наука та IT
2401 0

"Офіційна відповідь"

Соціальнамережа "ВКонтакте" відмовиласяна вимогуФСБзаблокуватиопозиційнігрупи, повідомляєБі-бі-сі.

Творець ікерівник сайтуПавлоДуровоприлюдниву своємуTwitterдві фотографії.Одназ них - фотокопіязверненняФедеральноїслужбибезпеки,вякомуміститься проханнязаблокуватип'ятьспільнот.

На іншій фотографіїзображенийсобаказвисунутим язиком.Запис уTwitterДуровапояснює:"Офіційна відповідьспецслужбамназапитпро блокуваннягруп".

Раніше прес-секретар "ВКонтакте" ВладиславЦиплухіннасвоїй сторінців соціальніймережі такожповідомивпро запитзФСБ.

"Мипояснили,щостежимозацимигрупами і неможемо їхзаблокуватитількичерез те, що окремікористувачізакликаютьдо насильства", - написавЦиплухін.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter