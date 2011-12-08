"ВКонтакте" відмовилася блокувати опозиціонерів за запитом ФСБ Росії

"Офіційна відповідь"

Соціальнамережа "ВКонтакте" відмовиласяна вимогуФСБзаблокуватиопозиційнігрупи, повідомляєБі-бі-сі.



Творець ікерівник сайтуПавлоДуровоприлюдниву своємуTwitterдві фотографії.Одназ них - фотокопіязверненняФедеральноїслужбибезпеки,вякомуміститься проханнязаблокуватип'ятьспільнот.



На іншій фотографіїзображенийсобаказвисунутим язиком.Запис уTwitterДуровапояснює:"Офіційна відповідьспецслужбамназапитпро блокуваннягруп".



Раніше прес-секретар "ВКонтакте" ВладиславЦиплухіннасвоїй сторінців соціальніймережі такожповідомивпро запитзФСБ.



"Мипояснили,щостежимозацимигрупами і неможемо їхзаблокуватитількичерез те, що окремікористувачізакликаютьдо насильства", - написавЦиплухін.

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