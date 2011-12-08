"ВКонтакте" відмовилася блокувати опозиціонерів за запитом ФСБ Росії
23:45, 08 грудня 2011Наука та IT
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"Офіційна відповідь"
Соціальнамережа "ВКонтакте" відмовиласяна вимогуФСБзаблокуватиопозиційнігрупи, повідомляєБі-бі-сі.
Творець ікерівник сайтуПавлоДуровоприлюдниву своємуTwitterдві фотографії.Одназ них - фотокопіязверненняФедеральноїслужбибезпеки,вякомуміститься проханнязаблокуватип'ятьспільнот.
На іншій фотографіїзображенийсобаказвисунутим язиком.Запис уTwitterДуровапояснює:"Офіційна відповідьспецслужбамназапитпро блокуваннягруп".
Раніше прес-секретар "ВКонтакте" ВладиславЦиплухіннасвоїй сторінців соціальніймережі такожповідомивпро запитзФСБ.
"Мипояснили,щостежимозацимигрупами і неможемо їхзаблокуватитількичерез те, що окремікористувачізакликаютьдо насильства", - написавЦиплухін.
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