Jeep Willys з`явиться в новому 3D-шутері (фото)

Гравці нового 3D-шутера "Medal of Honor Airborne", дія якого розгортається під час Другої світової війни, зможуть "поїздити" на легендарному позашляховику Jeep Willys-Overland. Це стало можливим завдяки угоді, недавно підписаній між компаній Jeep і студією Electronic Arts, яка веде розробку цієї гри.

Варто нагадати, що Jeep Willys здобули світову популярність саме в ході Другої світової війни, де зарекомендували себе як невибагливі і надійні автомобілі з чудовою прохідністю. За час війни в Америці було збудовано більше 350 тисяч таких машин, які протягом бойових дій використовувалися не тільки для пересування мобільних груп, а й як платформа для встановлення різних озброєнь.

Новий 3D-шутер "Medal of Honor Airborne" є продовженням серії ігрових додатків, заснованих на різних подіях Другої світової війни. Розробка цієї гри нині ведеться для всіх основних ігрових консолей і персональних комп`ютерів, і в ній вперше буде реалізована можливість пересуватися на військових машинах, включаючи легендарний американський позашляховик.

Лента.ру