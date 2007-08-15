Пловучий космодром ”Морський старт” відновлять уже в жовтні

Стартова платформа "Одіссей", що одержала пошкодження в результаті вибуху в момент запуску ракети-носія "Зеніт" 1 лютого 2007 року, буде відремонтована в жовтні цього року, повідомив глава Конструкторського бюро транспортного машинобудування (КБТМ) Олексій Гончар.

"Фахівці КБТМ беруть участь у відновленні стартового комплексу "Одіссей", який був пошкоджений в результаті аварії в лютому 2007 року. Ми розраховуємо, що на жовтень ми забезпечимо завершення відновних робіт, і "Морський старт" знову зможе функціонувати", - сказав він журналістам.

За словами Гончаря, океанська платформа "Одіссей" показала під час аварії унікальну живучість. "Аналогічна аварія ракети "Зеніт" на Байконурі призвела до того, що комплекс досі не діє, а "Одіссей" буде відновлений менш ніж за рік після аварії", - сказав він.

Крім того, КБТМ бере участь у відновленні стартових майданчиків на космодромі Алкантара в Бразилії. За словами Гончаря, підприємство активно включилося в роботу по відновленню аварійного стартового комплексу і співробітничає з бразильськими колегами через Роскосмос і Національне космічне агентство України.

РІА "Новости"