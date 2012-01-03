"Вікіпедії" виповниться 11 років
20:34, 03 січня 2012Наука та IT
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Закінчився збір коштів
Кампаніявідкритоїонлайн-енциклопедії"Вікіпедія" зі зборупожертвувань,яказакінчиласяу вівторок, зібраларекордні 20млн доларів,повідомляєБі-бі-сі.
НекомерційнийфондWikimedia Foundationзапустивкампаніюзбору коштіввлистопаді.
Однимз першихпожертвувань бувгрантна 500тис.доларів відзасновникаGoogleСергіяБріната йогодружини.
Вперше "Вікіпедія"провелатаку кампаніюв 2003році,і рік у ріккількістьпожертвуванихгрошейзростала.
"Нашамодельпрацюєфантастичнодобре", -заявивглавафондуСьюГарднер.
"Вікіпедії" 15січня виповниться11 років.
Заразв онлайн-енциклопедіїналічуєтьсяпонад 20 мільйонівстатейна 282мовах.
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