"Вікіпедії" виповниться 11 років

Закінчився збір коштів

Кампаніявідкритоїонлайн-енциклопедії"Вікіпедія" зі зборупожертвувань,яказакінчиласяу вівторок, зібраларекордні 20млн доларів,повідомляєБі-бі-сі.



НекомерційнийфондWikimedia Foundationзапустивкампаніюзбору коштіввлистопаді.



Однимз першихпожертвувань бувгрантна 500тис.доларів відзасновникаGoogleСергіяБріната йогодружини.



Вперше "Вікіпедія"провелатаку кампаніюв 2003році,і рік у ріккількістьпожертвуванихгрошейзростала.



"Нашамодельпрацюєфантастичнодобре", -заявивглавафондуСьюГарднер.



"Вікіпедії" 15січня виповниться11 років.



Заразв онлайн-енциклопедіїналічуєтьсяпонад 20 мільйонівстатейна 282мовах.

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