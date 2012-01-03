"Вікіпедії" виповниться 11 років

20:34, 03 січня 2012
Наука та IT
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Закінчився збір коштів

Кампаніявідкритоїонлайн-енциклопедії"Вікіпедія" зі зборупожертвувань,яказакінчиласяу вівторок, зібраларекордні 20млн доларів,повідомляєБі-бі-сі.

НекомерційнийфондWikimedia Foundationзапустивкампаніюзбору коштіввлистопаді.

Однимз першихпожертвувань бувгрантна 500тис.доларів відзасновникаGoogleСергіяБріната йогодружини.

Вперше "Вікіпедія"провелатаку кампаніюв 2003році,і рік у ріккількістьпожертвуванихгрошейзростала.

"Нашамодельпрацюєфантастичнодобре", -заявивглавафондуСьюГарднер.

"Вікіпедії" 15січня виповниться11 років.

Заразв онлайн-енциклопедіїналічуєтьсяпонад 20 мільйонівстатейна 282мовах.

 

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