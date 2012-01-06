Twitter запустив дві нові кнопки
"Позначити" та "Зазначити"
СервісмікроблогівTwitterзапустивдві новікнопки,якідозволяютьпов'язуватистороннісайти зресурсом, повідомляєтьсявчетвер ублозікомпанії.
Двіновікнопкимаюьназви"позначити" і"зазначити".З їхдопомогою користувачіна сторонніхсайтахможуть швидкоподілитисяінформацією зісвоїмипередплатникамивTwitter.
Так, кнопка"позначити" призначенадляпублікаціїв одинклікповідомленняз "хештегом" -спеціальною позначкою, за якою можназнайтивсі повідомленняз їїзгадуванням, - якийпризначаєтьсяадміністрацієюсторонньогосайту.
Кнопка"зазначити" дозволяєкористувачевіопублікуватиповідомлення зістороннього сайтуіз зазначеннямчийогосьблогуна Twitter.
РанішеTwitterпропонувавстороннімсайтамтільки двікнопки, зауважуєРІА "Новости".За допомогоюкнопки "відправити посилання" користувачіможутьділитисяцікавимконтентом,акнопка"підписатися" дозволяєпочатичитатиблогресурсуна Twitterв одинклік.