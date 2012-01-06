Twitter запустив дві нові кнопки

"Позначити" та "Зазначити"

СервісмікроблогівTwitterзапустивдві новікнопки,якідозволяютьпов'язуватистороннісайти зресурсом, повідомляєтьсявчетвер ублозікомпанії.



Двіновікнопкимаюьназви"позначити" і"зазначити".З їхдопомогою користувачіна сторонніхсайтахможуть швидкоподілитисяінформацією зісвоїмипередплатникамивTwitter.



Так, кнопка"позначити" призначенадляпублікаціїв одинклікповідомленняз "хештегом" -спеціальною позначкою, за якою можназнайтивсі повідомленняз їїзгадуванням, - якийпризначаєтьсяадміністрацієюсторонньогосайту.



Кнопка"зазначити" дозволяєкористувачевіопублікуватиповідомлення зістороннього сайтуіз зазначеннямчийогосьблогуна Twitter.



РанішеTwitterпропонувавстороннімсайтамтільки двікнопки, зауважуєРІА "Новости".За допомогоюкнопки "відправити посилання" користувачіможутьділитисяцікавимконтентом,акнопка"підписатися" дозволяєпочатичитатиблогресурсуна Twitterв одинклік.

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