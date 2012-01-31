Хакери помстилися міліції за EX.UA?

Сайт Міністерства внутрішніх справ України тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливі хакерські атаки через закриття EX.UA.

Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.

«Сайт МВС тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливу «DOS»-атаку у зв’язку з закриттям файлообмінника EX.ua», - зазначили в УЗГ МВС України, пообіцявши, що найближчим часом сайт відновить свою роботу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в столичній міліції запевнили, що не мають жодного стосунку до закриття українського файлообмінного сайту ЕХ.ua.

За даними ЗМІ, вчора правоохоронці прийшли в офіс компанії "Воля-Кабель" і зупинили роботу сервісу EХ.ua.