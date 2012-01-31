Хакери помстилися міліції за EX.UA?
19:00, 31 січня 2012Наука та IT
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Сайт не працює
Сайт Міністерства внутрішніх справ України тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливі хакерські атаки через закриття EX.UA.
Про це УНІАН повідомили в управлінні зв’язків з громадськістю МВС України.
«Сайт МВС тимчасово не працює через велику кількість відвідувачів та можливу «DOS»-атаку у зв’язку з закриттям файлообмінника EX.ua», - зазначили в УЗГ МВС України, пообіцявши, що найближчим часом сайт відновить свою роботу.
Як повідомляв УНІАН, раніше в столичній міліції запевнили, що не мають жодного стосунку до закриття українського файлообмінного сайту ЕХ.ua.
За даними ЗМІ, вчора правоохоронці прийшли в офіс компанії "Воля-Кабель" і зупинили роботу сервісу EХ.ua.
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