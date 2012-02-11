Гриценко: бандократи гірші за піратів

Лідер партії «Громадянська позиція», голова парламентського Комітету з питань нацбезпеки та оборони України Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Захід має опікуватися захистом демократії, а не боротьбою з піратством в Україні.

Про це А.ГРИЦЕНКО заявив на своїй сторінці у фейсбук.

Коментуючи інформацію, згідно якої Міжнародний альянс інтелектуальної власності (IIPA) звернувся до Торгової палати США з проханням скасувати експортні преференції для України, лідер «Громадянської позиції» наголосив: «Захистити нашу демократію, не дозволити перетворити одну з найбільших країн Європи в бандитську автократію та ще й клептократію - це сьогодні набагато важливіше завдання, ніж протидія інтернет-піратству в Україні».

Це, на думку А.ГРИЦЕНКА, в інтересах як 46 мільйонів українців, так і в інтересах самих Сполучених Штатів та європейських держав.

«Треба дивитися не під ноги, а на два кроки вперед, - зауважив політик. - Має вистачити розуму це усвідомити (порахувати), аби не гратися з подібними погрозами санкцій».

Лідер «Громадянської позиції» порадив Брюсселю і Вашингтону думати над іншими санкціями, натякаючи на візову блокаду та інші дії проти українських високопосадовців.

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Як повідомляв УНІАН, Міжнародний альянс інтелектуальної власності (International Intellectual Property Alliance – IIPA) у зв'язку з високим рівнем інтернет-піратства в Україні звернувся до Торгової палати США з проханням зняти з нашої країни преференції безмитного ввезення окремих груп товарів.

Рішення Торгової палати США залежатиме, зокрема, від того, чи потрапить Україна у список особливої уваги, який буде опубліковано в середині лютого цього року.