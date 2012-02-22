Комп'ютерне піратство боляче б'є по Україні

Вирішення проблеми комп'ютерного піратства в Україні повинно стати позачерговим завданням для влади.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявили представники Асоціації підприємств інформаційних технологій України (АПІТУ).

Так, голова правління АПІТУ Елліна ШНУРКО-ТАБАКОВА зазначила, що відсутність ефективних дій влади, спрямованих на боротьбу з комп'ютерним піратством, неодноразово призводила до внесення України до списку країн з найвищим рівнем комп'ютерного піратства.

За словами Е.ШНУРКО-ТАБАКОВОЇ, ігнорування українською владою проблеми комп'ютерного піратства може призвести до санкцій щодо українського традиційного експорту.

«Україна в черговий раз може опинитися в списку тих країн, продукцію яких не хочуть приймати на свої ринки розвинені країни, зокрема США» - сказала Е.ШНУРКО-ТАБАКОВА.

Крім того, представники АПІТУ наголошують, що комп'ютерне піратство стримує розвиток ринку вітчизняного програмного забезпечення, оскільки робить розробки вітчизняних програмістів неконкурентоспроможними, а також призводить до еміграції кваліфікованих IT-кадрів.

«Рівень комп'ютерного піратства в Україні залишається на стабільно високому рівні упродовж останніх років і тенденції до зниження цього рівня немає», - зазначив юридичний представник Adobe Systems Inc. в Україні Павло МИКОЛЮК.

Він повідомив, що, за даними Міжнародної асоціації виробників програмного забезпечення (IBSA), за підсумками 2010 року рівень піратства в Україні (поширення нелегального програмного забезпечення) становив 86% - сьоме місце у світі. При цьому, за оцінками самої компанії Adobe Systems Inc., рівень комп'ютерного піратства в Україні становить 95%.

У свою чергу керівник відділу інтелектуальної власності Microsoft Ukraine Юрій ОМЕЛЬЧЕНКО зазначив, якщо Україна прийняла рішення рухатися до Європи і будувати конкурентоспроможну економіку, то вона повинна розуміти, що побудувати таку економіку без інновацій неможливо. «А створювати інновації без захисту інтелектуальної власності, яка створюється і повинна створюватися безпосередньо в Україні, нереально, - сказав Ю.ОМЕЛЬЧЕНКО. - На сьогодні не існує ефективних інструментів захисту інтелектуальної власності в Україні, цих інструментів немає».

В АПІТУ переконані, що планування і реалізація заходів, спрямованих на системне вирішення проблеми комп'ютерного піратства в Україні, є одним з першочергових завдань влади.