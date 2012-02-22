Мобільними телефонами користуються 6 мільярдів людей

Глобальне охоплення мобільного зв'язку до четвертого кварталу 2011 року становило 85%, і сьогодні в світі налічується близько 6 мільярдів абонентів стільникового зв'язку.

Про це йдеться в оновленому звіті компанії Ericsson (Швеція) про розвиток ринку зв'язку та зростання трафіку, повідомили УНІАН у прес-службі компанії.

Як зазначається в повідомленні, незважаючи на те, що «формальне число користувачів мобільного зв'язку в світі близько 6 млрд., їхнє фактичне число – близько 4,1 млрд.», оскільки багато хто з них є абонентами декількох операторів. Таким чином, 60% населення Землі є абонентами стільникового зв'язку.

35% із 180 мільйонів нових користувачів мобільного зв'язку, зареєстрованих у четвертому кварталі 2011 року, припадають на Індію та Китай. Далі за числом нових абонентів слідують Бразилія, Індонезія та Бангладеш.

Згідно зі статистикою минулих років, у середньому число користувачів стільникового зв'язку за рік зростає на 13% й приблизно на 3% за один квартал. Близько 75% абонентів використовують мережу другого покоління GSM, для 15% користувачів у світі доступний зв'язок стандарту 3G/HSPA (третє-четверте покоління).

За рік число користувачів мобільного широкосмугового доступу в Інтернет (ШСД) зросло приблизно на 60%, зараз їхнє число наблизилося до 1 млрд. У всіх регіонах зростає популярність смартфонів. Близько 30% усіх телефонних трубок, проданих у 2011 році, були смартфонами, тоді як у 2010 році їх частка в продажу становила лише 20%. Загалом у світі лише 10% користувачів мобільного зв'язку володіють смартфонами, що говорить про серйозний потенціал ринку мобільного широкосмугового доступу.

Згідно з даними компанії Ericsson, продовжується активне зростання мобільного трафіку даних. За період із третього кварталу 2010 року по третій квартал 2011 року обсяг передачі даних збільшився вдвічі. Зростання між другим і третім кварталами минулого року становило 18%.

Мобільний голосовий трафік за останні чотири роки подвоївся й продовжує зростати стійкими темпами. Ці показники особливо актуальні в тих регіонах, де спостерігається значне зростання числа нових абонентів, приміром, у країнах Азії, що розвиваються.

Обсяг трафіку даних користувачів мобільних ПК сильно варіюється залежно від переваг абонентів і країн. За даними Ericsson, один такий користувач у середньому викачує за місяць близько 2 Гб даних.

Довідка УНІАН. Компанія Ericsson - найбільший у світі постачальник технологічних рішень і професійних послуг для операторів зв'язку, штаб-квартира розташовується в Стокгольмі, Швеція. Ericsson працює в 180 країнах світу, штат співробітників налічує більше 90 тис. осіб.

У 2010 році обсяг продажів компанії становив 28,2 млрд. дол.