Виконком СНД закликає об'єднатися проти кіберзлочинців

Країни СНД мають намір вивести на новий рівень взаємодію у сфері протидії кіберзлочинності.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Виконкому СНД, на це спрямовано проект Концепції співпраці в боротьбі зі злочинами, що здійснюються з використанням інформаційних технологій. Її обговорюють експерти СНД у Мінську 1-2 березня.

Фахівці впевнені, що ефективна боротьба із кіберзлочинністю можлива лише на основі тісної взаємодії правоохоронних органів усіх держав - учасниць Співдружності між собою і з правоохоронними органами інших країн.

«Наразі, - зазначається в повідомленні, - інформаційні технології активно проникають у всі сфери життєдіяльності суспільства, а злочини, що здійснюються за їх допомогою, набувають транснаціонального характеру й створюють загрозу національній безпеці країн СНД. Злочини у сфері інформаційних технологій (кіберзлочинність) включають як поширення шкідливих вірусів, зламування паролів, крадіжку номерів кредитних карток, так і поширення протиправної інформації (наклепу, матеріалів порнографічного характеру, матеріалів, що провокують міжнаціональну й міжрелігійну ворожнечу тощо) через Інтернет».

Як підкреслили в прес-службі Виконкому СНД, сприяти зміцненню подібної співпраці на теренах СНД й покликана Концепція.

«У ній визначаються принципи, завдання, основні напрямки, форми й система забезпечення взаємодії у сфері боротьби із злочинами, що здійснюються з використанням інформаційних технологій. Документ буде направлено на розвиток правових і організаційних засад співпраці й стане основою для розробки програм і планів спільних дій», - сказали у Виконкомі СНД.